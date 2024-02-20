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РФ обсудит применение химического оружия на Украине

Гаврилов: РФ в Вене поднимет вопрос химического оружия на Украине

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Reuters

Глава российской делегации на переговорах по вопросам оборонной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Россия в ходе заседания ОБСЕ в Вене поднимет вопрос о применении химического оружия на Украине.

«Мы обязательно поднимем и на завтрашнем заседании, хотя завтра другое заседание, посвященное экологии», — отметил Гаврилов.

Он добавил, что тема будет обсуждаться и в следующем году.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при поддержке Запада разрабатывают новую тактику ведение боевых действий, которая подразумевает применение так называемого «особого химического пояса».

Он пояснил, что новую тактику ВСУ могут применить в районе Купянска и Краматорска, куда украинские солдаты еще осенью 2023-го доставили химикаты.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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