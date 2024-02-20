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Экс-премьер Украины раскритиковал планы сделать армию страны частью возможностей ЕС

Экс-премьер Азаров назвал нереальным план ЕК в отношении украинской армии

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Ivan Sekretarev/AP

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает нереалистичными планы Еврокомиссии сделать частью возможностей ЕС украинские армию и военно-промышленный комплекс. Об этом политик рассказал в интервью РИА Новости.

«Это абсолютно нереальный сценарий, и эта [глава ЕК] Урсула фон дер Ляйен занималась бы лучше своими делами», — заявил Азаров.

По словам экс-премьера, в обязанности руководителя Еврокомиссии вообще не входит создание промышленных производств на Украине, а страны Запада в целом и вовсе со времен госпереворота в 2014 году занимались разрушением украинского ВПК. Азаров считает, что именно из-за действий западных партнеров Украины пришли в упадок предприятия «Мотор Сич», «Южмаш», «Антонов» и другие.

17 февраля Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК представит в марте 2024 года стратегию военной промышленности Евросоюза (ЕС). Днем ранее она призвала европейские страны тратить больше на оборону, стимулировать военную промышленность Европы и наращивать производство.

Ранее во Франции заявили, что фон дер Ляйен хочет втянуть Европу в войну с Россией.

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