Взрыв повредил промышленный объект в Полтавской области Украины

Промышленный объект получил повреждения в результате взрывов в Кременчугском районе Полтавской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной областной военной администрации Филипп Пронин.

По его словам, взрыв вызвал пожар на объекте. О каком именно объекте идет речь, Пронин не стал уточнять.

В работе по устранению пожара задействованы 18 единиц техники и 95 сотрудников Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Утром 20 февраля воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

19 февраля сообщалось о серии взрывов в Полтаве и Кропивницком.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.