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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

СЦКК: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка

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Evgeniy Maloletka/AP

Украинские войска в ночь на вторник выпустили 20 ракет по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно сообщению СЦКК, обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по направлению населенный пункт Карловка — город Донецк был зафиксирован в 02:10 мск.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что в регионе был сбит беспилотник самолетного типа над территорией Погарского района.

18 февраля РИА Новости сообщало, что Вооруженные силы Украины нанесли ночной удар по Ворошиловскому району Донецка.

17 февраля сообщалось, что российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить украинский беспилотник в районе города Курчатова, где расположена Курская АЭС. В этот же день Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Кульбаки Глушковского района Курской области.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку натовскими снарядами.

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