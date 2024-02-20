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Правящая коалиция ФРГ призвала поставить Украине дальнобойные ракеты

Правящая коалиция ФРГ призвала дать Украине «системы дальнего радиуса действия»

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии «Союз-90/Зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП), входящие в правящую коалицию ФРГ, подготовили документ, в котором призвали правительство страны поставить Украине «системы дальнего радиуса действия». Об этом сообщает немецкий журнал Stern.

В документе прямо не упоминается название дальнобойных крылатых ракет Taurus, о которых, вероятно, идет речь. По информации издания, в тексте содержится призыв к правительству Германии поддержать Украину таким образом, чтобы ее территориальная целостность была восстановлена «в полной мере» в пределах ее международно признанных границ. Это, как говорится в документе, «включает в себя поставку дополнительных необходимых систем вооружения и боеприпасов большой дальности», чтобы, с одной стороны, предоставить Киеву «возможность наносить точечные удары по стратегически важным целям в тылу» России и, с другой стороны, поставить сухопутным войскам Украины «боевые бронированные системы и бронемашины».

До этого глава германского комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о продолжении обсуждений по поставкам Украине ракет дальнего действия Taurus.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии устал от дебатов по поставкам Taurus Украине.

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