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ВМС Британии сообщили о новой атаке хуситов

ВМС: хуситы второй раз за сутки атаковали британское судно у берегов Йемена

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Houthi Military Media/Reuters

Неизвестные второй раз за сутки атаковали британское судно. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) на своем сайте.

Инцидент произошел в 60 морских милях (111 км) к северу от Джибути в Баб-эль-Мандебском проливе.

До этого хуситы подтвердили атаку на два корабля ВВС США и британское судно в Аденском заливе.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является важным судоходным путем для всего мира.

В ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден назвал этот шаг прямым ответом на атаки хуситов на иностранные суда.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.

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Удары США по хуситам
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