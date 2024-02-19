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СМИ показали, что осталось от района в Авдеевке, где проходили самые интенсивные бои

«Известия» показали место, где шли самые интенсивные бои в Авдеевке

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Alexander Ermochenko/Reuters

В районе города Авдеевка, где проходили самые интенсивные бои, практически не осталось неразрушенных зданий. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты «Известия».

«В небо очень часто смотрим. В общем, как мы работаем. Первая двойка работает по земле, замыкающий по небу», — рассказал военнослужащий Иван.

19 февраля пленный командир роты «Азов» (организация запрещена в России) из 3-й штурмовой бригады ВСУ рассказал, что в Авдеевке, перешедшей под контроль российских военных, могут находиться группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), брошенные командованием.

18 февраля сообщалось, что российские военные нашли трофейное западное оружие в расположении подразделения Вооруженных сил Украины в Авдеевке.

В этот же день подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинские военнослужащие не доверяют новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому после сдачи города Авдеевка.

Ранее американский аналитик заявил о грядущем провале ВСУ.

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