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В ДНР рассказали, что ВСУ бросают раненых, убегая из Авдеевки

Советник главы ДНР Гагин: ВСУ хаотично бегут из Авдеевки и бросают раненых

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хаотично покидают свои позиции в Авдеевке, бросая раненых. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин, слова которого передает РИА Новости.

«Да, действительно, Авдеевку покидают части ВСУ, мы замечаем, что они выходят, выходят разрозненными. То есть это не то, что Сырский написал, что будем выходить – ничего подобного. То, что происходит сейчас, — это бегство», — заявил Гагин.

Утром 17 февраля новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого укрепленного города.

После этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сказал, что ВСУ потеряли более 300 бойцов при отходе войск из-под Донецка.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что уход ВСУ из Авдеевки можно рассматривать как моральное поражение для Киева.

Ранее Владимир Зеленский объяснил вывод войск из Авдеевки.

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