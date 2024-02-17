Зеленский объяснил вывод войск из Авдеевки

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности объяснил выход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки желанием сохранить жизни украинских военных. Об этом сообщает Reuters.

«Наши действия ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения. Но это зависит не только от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает», — заявил он.

По его словам, «удерживание Украины в искусственном дефиците вооружения» позволяет РФ адаптироваться к интенсивности боевых действий.

Зеленский добавил, что вывод ВСУ из Авдеевки — «это очень логичное, справедливое и профессиональное решение спасти жизни украинцев».

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, в начале февраля сменивший Валерия Залужного, объявил об отступлении из Авдеевки. Бои за город в 600 км от Киева, в котором до 2022 года жили около 30 тысяч человек, продолжались несколько месяцев. Командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что подразделения украинской армии отступили из Авдеевки и разместились на запасных позициях.

Ранее в Госдуме на взятие Авдеевки российскими силами отвели не больше недели.