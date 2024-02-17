Сигнал ракетной опасности отменили в Белгородской области

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На территории всей Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности», — написал он.

Ракетная опасность была объявлена в регионе в ночь на 17 февраля в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгорода.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Глотово и Безымено Белгородской области.

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центру на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали 19 местных жителей.

Позже официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала дать юридическую и моральную оценку тем, кто финансирует ВСУ в связи с очередным обстрелом Белгорода.

Ранее в Госдуме назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.