Производство беспилотников Supercam и «Тахион» увеличат в десять раз

Компания «Ижевские беспилотные системы», производящая беспилотники Supercam и «Тахион», в 10 раз увеличит выпуск продукции в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».

«ООО «НПО «ИжБС», концерн «Калашников» увеличит производство беспилотных летательных аппаратов в 2024 году в 10 раз», — говорится в сообщении.

Сообщается, что рост производства стал возможен благодаря введению в эксплуатацию нового производственного цеха площадью 5800 квадратных метров и созданию 360 дополнительных рабочих мест.

До этого глава министерства обороны России Сергей Шойгу проверил на предприятиях концерна «Калашников» в Удмуртии ход производства ударных и разведывательных БПЛА. В военном ведомстве сообщили, что концерн «Калашников» нарастил выпуск ударных и разведывательных дронов.

Ранее сообщалось, что Шойгу ознакомился с новыми образцами ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, которые выпускает группа компаний ZALA Aero.

Ранее концерн «Калашников» вдвое увеличил выпуск комплектующих для авиаракет С-13.