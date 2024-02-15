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На Украине пытаются копировать российский многофункциональный беспилотник «Орлан»

Генконструктор СТЦ Иванов: Украина пытается копировать российский дрон «Орлан»

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Генеральный конструктор компании «Специальный технологический центр» (СТЦ) Роман Иванов заявил, что Киев пытается скопировать активно применяющийся в зоне специальной военной операции (СВО) многофункциональный беспилотник «Орлан-10». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Иванова, сейчас известно по меньшей мере о трех таких попытках. В частности, макет условно «Орлана-10» появился в экспозиции чешско-украинской фирмы на недавней выставке вооружений в ОАЭ. Не исключено, что в ближайшее время эти дроны, уже участвующие в боевых действиях, окажутся в России в качестве трофеев.

Иванов отметил, что изготовленные на Украине копии «Орлана-10» уступают российскому оригиналу. Основные технические решения являются очень сложными, и даже располагая всей технической документацией, их непросто повторить.

Генеральный конструктор отметил, что копирование «Орланов-10» свидетельствует о нехватке на Украине возможностей для собственной полной разработки дронов. Поэтому такие копии однозначно будут хуже оригинала.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили передовой пункт управления украинских войск на Купянском направлении с помощью беспилотников «Орлан».

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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