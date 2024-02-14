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В ВВС Украины заявили о дефиците ракет для иностранных комплексов ПВО

Игнат: Украина испытывает и будет испытывать дефицит ракет для комплексов ПВО

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U.S. Army/ABACA/Reuters

На Украине наблюдается и будет наблюдаться дефицит ракет для иностранных комплексов ПВО. Об этом заявил спикер Военно-воздушных сил (ВВС) страны Юрий Игнат на брифинге, трансляцию которого вело агентство «Укринформ».

«С такими атаками, какие производила Россия с 29 декабря, мы тратим большой запас зенитных управляемых ракет», — сказал Игнат.

По его словам, Украина продолжает переговоры со странами Запада о пополнении арсенала зенитных ракет. О результатах этих переговоров, равно как и о количестве оставшихся на сегодня ракет в распоряжении ВСУ Игнат говорить не стал, заявив, что это военная тайна.

10 февраля сообщалось, что российские военные за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины.

7 февраля военные России нанесли групповой удар с воздуха и моря по объектам Украины.

5 февраля в офисе президента Украины сообщили о проходящем аудите ВСУ

Ранее в России назвали число батарей Patriot у ВСУ.

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