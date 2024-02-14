Новый главком ВСУ назвал крайне сложной обстановку на двух направлениях

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал очень сложной и напряженной для украинских сил ситуацию на Авдеевском и Купянском направлениях. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

Сырский рассказал, что провел рабочую поездку вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в воинские части и подразделения ВСУ на Авдеевском и Купянском направлениях.

По словам главкома, украинским военным приходится вести оборонные действия на этих двух направлениях в «чрезвычайно сложных условиях».

Также Сырский сообщил, что в ходе визита украинским командованием были приняты «несколько важных решений, направленных на усиление боевых способностей».

13 февраля стало известно, что Умеров и Сырский провели переговоры с главкомом объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и доложили ему о военных планах на 2024 год.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что главком и министр «объехали все горячие точки фронта» и доложили ему о ситуации на передовой.

Ранее бывший полковник СБУ заявил, что Сырский окончил одно из лучших военных училищ в Москве.