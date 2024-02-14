Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Новый главком ВСУ назвал крайне сложной обстановку на двух направлениях

Новый главком ВСУ счел сложной обстановку на Авдеевском и Купянском направлениях

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал очень сложной и напряженной для украинских сил ситуацию на Авдеевском и Купянском направлениях. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

Сырский рассказал, что провел рабочую поездку вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в воинские части и подразделения ВСУ на Авдеевском и Купянском направлениях.

По словам главкома, украинским военным приходится вести оборонные действия на этих двух направлениях в «чрезвычайно сложных условиях».

Также Сырский сообщил, что в ходе визита украинским командованием были приняты «несколько важных решений, направленных на усиление боевых способностей».

13 февраля стало известно, что Умеров и Сырский провели переговоры с главкомом объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и доложили ему о военных планах на 2024 год.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что главком и министр «объехали все горячие точки фронта» и доложили ему о ситуации на передовой.

Ранее бывший полковник СБУ заявил, что Сырский окончил одно из лучших военных училищ в Москве.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами