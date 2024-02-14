Военная база США на месторождении нефти в Сирии была атакована три раза в течение часа

Американская военная база, расположенная на нефтяном месторождении «Омар» в восточной части Сирии, в течение часа трижды подверглась атаке. Об этом со ссылкой на местный источник сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что менее чем за час база три раза подверглась обстрелам. Сначала по ней было выпущено две ракеты, затем — еще три. Во время третьего обстрела на территории военной базы упало более десятка ракет. В результате нападения на базе вспыхнул пожар.

Источник подчеркнул, что система противовоздушной обороны объекта не смогла помешать ракетной атаке. Американским военным пришлось в качестве ответа обстрелять позиции нападавших из артиллерийских орудий. В настоящее время район вокруг базы патрулируется боевыми вертолетами США.

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