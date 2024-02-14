В Эстонии развернули новый центр кибернетической войны

В эстонском городе Тарту открылся новый центр по разработке стратегии и ведению кибервойн. Как пишет газета »Известия», на этой базе специалисты НАТО станут проводить исследования, испытания и разработки в области радиоэлектронной борьбы.

Политическое руководство Эстонии утверждает, что их страна была первой, кто якобы подвергся массированным кибератакам со стороны России в апреле-мае 2007 года. В то время эстонские государственные учреждения столкнулись с хакерскими атаками, за которыми, по мнению спецслужб страны, стоял «кремлевский след». Однако до сих пор не было предоставлено убедительных доказательств, и Россия отвергла эти обвинения. Позднее эксперты Евросоюза и НАТО отметили, что кибератаки на веб-сайты эстонских учреждений были проведены на низком профессиональном уровне и происходили из десятков стран, включая саму Эстонию.

В сентябре 2007 года тогдашний министр обороны Яак Аавиксоо признал это.

Тем не менее в мае 2008 года в Таллине был открыт Центр НАТО по киберобороне. При его открытии он объединял специалистов из семи стран, а сейчас в проекте участвуют уже 27 государств: Австрия, Великобритания, Германия, Бельгия, Украина, Венгрия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Болгария, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Турция, Польша, Португалия, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Румыния, Эстония, США и Япония.

В 2018 году в Эстонии было создано собственное Кибернетическое командование и «кибервойска» численностью 300 человек. Планировалось достичь полной боевой готовности к 2023 году. Эта структура, возглавляемая полковником Андресом Хайрком, находится в прямом подчинении командующего Силами обороны Эстонии.

Их основная задача — поддержка министерства обороны и армии в выполнении их задач и защите киберпространства.

В 2019 году в Таллине был открыт новый учебный центр кибербезопасности. В этом центре будут обучаться специалисты для военных структур и представители частных компаний. Центр ориентирован на обучение специалистов НАТО. Инвестиции в создание центра составили более 18 млн евро, из которых 6 млн евро вложило НАТО.

Эстонские политики продолжают утверждать, что их страна постоянно подвергается кибератакам из России, не предоставляя при этом убедительных доказательств.

Обсуждение этой темы стало предметом регулярных конференций по киберобороне CyCon в Таллине, на которых собираются эксперты со всего мира. Кроме того, Центр киберзащиты регулярно проводит крупные учения виртуальной среды Locked Shields с участием стран НАТО.

Ранее кибермошенники украли у клиентов российских банков рекордную сумму в 2023 году.