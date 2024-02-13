Войска РФ улучшили положение на одном из направлений

Российские войска смогли улучшить положение по переднему краю на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в министерстве обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах Торского и Ямполовки в Донецкой народной республике», — отметили в российском оборонном ведомстве.

До этого сообщалось, что подразделения группировки «Юг» российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение военнослужащим и технике Вооруженных сил Украины на Донецком направлении в зоне проведения спецоперации.

Кроме того, войска РФ отразили пять атак 24-й механизированной, 5-й штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад украинских вооруженных сил в районах населенных пунктов Клещеевка, Ленинское, Шумы, Красногоровка и Георгиевка ДНР.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.