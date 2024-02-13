Армения обвинила Азербайджан в гибели двух военных на границе

По предварительным данным, два армянских военнослужащих погибли в результате обстрела со стороны Азербайджана на участке села Неркин Ханд в Сюникской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

«В результате обстрела, предпринятого Вооруженными силами Азербайджана в направлении Неркин Ханда, с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые», — говорится в заявлении. В военном ведомстве добавили, что позже предоставят дополнительную информацию.

Азербайджанская сторона пока не прокомментировала информацию об инциденте на границе.

Согласно более раннему сообщению Минобороны Армении, 13 февраля с 05:30 по местному времени (06:30 мск) подразделения Вооруженных сил (ВС) Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня. С тех пор Армения и Азербайджана ведут переговоры о заключении мирного соглашения.

Ранее МИД Армении передал ноту протеста послу России после эфира о Пашиняне на Первом канале.