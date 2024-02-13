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В Днепре повреждена тепловая электростанция

«Страна»: в Днепре на Украине повреждена тепловая электростанция

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РИА Новости

На Украине повреждена тепловая электростанция (ТЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале компании «ДТЭК».

«Серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция прекратила выработку электроэнергии», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ДТЭК.

По данным украинского издания «Страна», речь идет о ТЭС в городе Днепре.

До этого сообщалось, что в Днепре в третий раз за ночь произошли взрывы. Сообщения о первой серии взрывов появились в 23:51 мск, о второй — в 00:09 мск.

12 февраля сообщалось, что оборудование одной из электроподстанций было повреждено в Днепропетровской области Украины в результате взрывов.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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