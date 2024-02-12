Боец ВСУ возмутился из-за отношения командования к погибшим солдатам

Командование украинских войск нередко объявляет погибших военнослужащих пропавшими без вести, чтобы не забирать их тела с поля боя. Об этом заявил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Лазаркевич, видеозапись с интервью которого опубликовала газета «Известия».

«Мужики рассказывали, что люди, которые «двухсотые» (погибшие солдаты — «Газета.Ru»), их можно забрать с поля боя, а говорят, что они пропали без вести», — сказал он.

Военный назвал данную ситуацию ненормальной, так как тела можно забрать с фронта и отправить домой. Лазаркевич подчеркнул, что родственники бойцов ВСУ переживают об их состоянии.

Также он обратил внимание на нежелание многих украинских солдат участвовать в боевых действиях. По его мнению, из-за текущего положения в зоне конфликта самым разумным решением для военнослужащих страны является сдача в плен Вооруженным силам РФ.

До этого российское министерство обороны сообщило, что за прошедшую неделю в зоне специальной военной операции (СВО) в плен сдались 36 бойцов ВСУ. Речь идет о периоде с 4 по 10 февраля.

Ранее американский журналист опубликовал запись с бывшими украинскими военными, которые вступили в ряды ВС РФ.