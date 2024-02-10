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ЦАХАЛ уничтожил несколько «террористических отрядов» на юге Газы

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении нескольких «террористических отрядов» в Газе

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Ronen Zvulun/Reuters

ЦАХАЛ за последние сутки уничтожил несколько «террористических отрядов» в ходе боевых действий в городе Хан-Юнис, который находится на юге сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Войска продолжают интенсивные действия в Хан-Юнисе, а также в северной и центральной частях сектора Газа», — следует из сообщения.

Отмечается, что в Хан-Юнисе «ЦАХАЛ провел целенаправленные рейды на объекты террористов».

До этого палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что полностью потеряло связь с госпиталем «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, где силы Израиля проводят рейд. В Красном Полумесяце подчеркнули, что полностью потеряли связь со своими командами в госпитале из-за продолжающегося рейда израильской стороны. В организации также сообщили, что глубоко обеспокоены безопасностью своих коллег в больнице и находящихся там раненых и других пациентов.

Хан-Юнис находится на юге палестинского анклава, куда после начала войны стали стекаться мирные жители — в Израиле объявили зоной боевых действий территорию к северу от города, в том числе саму Газу. Несмотря на это, поступают сообщения о бомбардировках и обстрелах как в самом Хан-Юнисе, так и южнее.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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