Шойгу поручил использовать ракеты «Стрела» для защиты объектов инфраструктуры

Объекты нефтегазового комплекса и критической инфраструктуры, расположенные на территории РФ, должны быть защищены при помощи зенитных управляемых ракет «Стрела». Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу, сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства.

В субботу, 10 февраля, Шойгу посетил ведущее предприятие группы компаний ZALA Aero (входит в концерн «Калашников») в Удмуртии. Министр провел встречу с руководством завода, в ходе которой обратил внимание на востребованность упомянутых снарядов.

«Это очень нужная вещь, все объекты критической инфраструктуры, экономики — нефть, газ, переработка — должны защитить этим изделием», — подчеркнул глава военного ведомства.

Кроме того, во время визита Шойгу осмотрел новые образцы ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сотрудники предприятия, которое выпускает барражирующие боеприпасы «Ланцет», разработали новые образцы дронов с учетом опыта применения таких устройств в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее Шойгу оценил выполнение гособоронзаказа по производству ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).