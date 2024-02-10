Концерн «Калашников» нарастил выпуск ударных и разведывательных дронов

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу проверил на предприятиях концерна «Калашников» в Удмуртии ход производства ударных и разведывательных БПЛА. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Главе российского военного ведомства доложили, что с 2022 года были открыты новые цеха, запуск которых позволил увеличить объем производства беспилотных летательных аппаратов на 60%, а в перспективе — кратно нарастить их выпуск», — следует из сообщения.

Также Шойгу показали новые материалы, которые применяют при создании беспилотников.

До этого сообщалось, что Шойгу ознакомился с новыми образцами ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, которые выпускает группа компаний ZALA Aero. В субботу, 10 февраля, глава МО РФ посетил ведущее предприятие ZALA Aero в Удмуртии. В том числе данный завод производит барражирующие боеприпасы «Ланцет» и разведывательные дроны, говорится в заявлении.

31 января российский президент Владимир Путин высказался о применении беспилотников в ходе специальной военной операции на Украине. Глава государства обратил внимание на эффективность дронов при решении многих задач на поле боя и подчеркнул, что с их помощью бойцы Вооруженных сил РФ «дешево и сердито» достигают поставленных целей.

Ранее на Украине сообщили о разработке аналогов российских барражирующих боеприпасов «Ланцет».