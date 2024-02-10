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Российские ученые разработали уникальные бронежилеты для СВО

Глава РАН Красников: ученые смогли быстро создать уникальные бронежилеты для СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

Глава Российской академии наук Геннадий Красников в интервью РИА Новостирассказал, что ученым удалось очень быстро создать уникальные бронежилеты для специальной военной операции.

По словам Красникова, ученые смогли разработать уникальный по своим защитным свойствам материал. Это было сложно, потому что к бронежилетам предъявляются высокие требования, они должны при минимальном весе защищать от осколков и пуль.

«Используя последние достижения в области науки о материалах, они сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите. Это тоже впечатляющий успех», — поделился глава РАН.

До этого минобороны РФ сообщало, что в юго-западной части Черного моря российский патрульный катер уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что он направлялся в сторону Крымского полуострова и был замечен около 20:30 часов мск.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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