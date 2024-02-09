На Украине разрешили круглосуточную работу военкоматов

Правительство Украины разрешило военкоматам работать круглосуточно во время мобилизации и военного положения. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Предусмотрено... предоставление права территориальным центрам комплектования и социальной поддержки круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания», — сообщил он.

Также военкоматы могут круглосуточно организовывать с определенной периодичностью проведение медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов. Также круглосуточно может вестись учет призывников, военнообязанных, резервистов.

До этого украинский депутат от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу заявил, что принятый в первом чтении правительственный законопроект об усилении мобилизации по сути возвращает крепостное право. Он подчеркнул, что правительственный законопроект нельзя считать документом о поддержке военнослужащих.

Ранее в Раде заявили, что украинцы стали бояться людей в военной форме.