Воздушно-космические силы (ВКС) России применили полуторатонную авиабомбу ФАБ-1500 в Курахово и уничтожили базу украинской армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Народная милиция ДНР».

«ВКС Российской Федерации, применив тяжелую авиабомбу ФАБ-1500, уничтожила пункт временной дислокации украинских боевиков в Курахово, нанеся им огромные потери», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что российские десантники во время выполнения боевой задачи в Донецкой народной республике (ДНР) сумели захватить два тяжелых пулемета Browning украинской армии и применить их против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не ожидали, что по ним будут работать крупнокалиберные пулеметы с близкого расстояния, поэтому оставили опорный пункт.

До этого российские части заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.