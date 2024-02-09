В Орловской области система ПВО сбила дроны, летевшие к топливно-энергетическому комплексу

Ночью система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла попытку атаки украинских беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал. Для обеспечения безопасности правоохранительный блок проводит необходимые мероприятия, заключил Клычков.

7 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбито семь воздушных целей на подлете к городу, есть последствия на земле. Пострадали два человека.

До этого Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны cбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. По данным ведомства, дроны были уничтожены в среду, 7 февраля, около 17:20 мск.

Ранее системы ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских дронов над регионами России.