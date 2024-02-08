Зеленский назвал требования к новому главкому ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский в видео, размещенном в его Telegram-канале, рассказал о требованиях к новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому.

Он заявил, что сейчас численность сил обороны страны составляют почти миллион людей.

«По состоянию на сегодняшний день большая часть из них не почувствовала фронта так, как реально на передовой меньшинство реально воюет», — сказал глава государства.

По его словам, это означает, что нужен другой подход к мобилизации, к ротации военных и управлению фронтом.

Как сообщил Зеленский, в ближайшее время ждет от Сырского реалистичный, подробный план действий украинской армии на текущий год.

Президент также отметил, что его решение о смене руководства ВСУ не политическое, оно «о менеджменте армии».

8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и назначил на эту должность генерала Александра Сырского. Он родился во Владимирской области и переехал на Украину в 1980-х, до назначения главкомом руководил Сухопутными войсками ВСУ. Сырского с начала года прочили на пост главнокомандующего на фоне слухов об отставке Залужного.

Ранее журналисты назвали причину отставки Залужного.