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Во Франции предупредили Зеленского о последствиях увольнения Залужного

Генерал Ришу: Украину ждет печальный итог, если Зеленский возглавит операции ВСУ

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Evan Vucci/AP

Если президент Украины Владимир Зеленский возьмет на себя руководство Вооруженными силами, сместив главнокомандующего Валерия Залужного, это приведет к печальным последствиям для страны. Такое мнение высказал генерал Николя Ришу, бывший командующий французской 7-й танковой бригадой в интервью L'Express.

Ришу уверен, что отставка Залужного сильно ослабит политические позиции Зеленского. Некоторые могут обвинить политика в том, что он просто убрал с дороги потенциального соперника, говорится в статье.

Первые слухи о возможном увольнении Залужного появились 29 января. О грядущей отставке сообщили ряд СМИ, общественных и политических деятелей.

2 февраля газета The Washington Post сообщала, что Украина уведомила администрацию США о решении отправить в отставку Залужного.

Позднее депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующий ВСУ согласился уехать послом в Великобританию.

Ранее на Украине раскрыли подробности возможного увольнения Залужного.

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