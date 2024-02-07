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«Калашников» модернизирует автомат АК-12

«Калашников» сообщил, что модернизирует АК-12 по итогам его применения в СВО

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РИА Новости

Концерн «Калашников» намерен улучшить конструкцию автомата АК-12 по итогам его использования в зоне военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Как объяснили представители группы компаний, не так давно из зоны СВО вернулись руководители, конструкторы и другие специалисты «Калашникова», которые из первых рук получили отзывы о применении АК-12. Они также произвели ремонт вышедших из строя единиц.

По результатам проведенной работы эксперты хотят сформулировать конкретные предложения по модернизации состава запчастей и принадлежностей для автомата, а также по разработке ремонтной документации.

До этого сообщалось, что госкорпорация «Ростех» представила на международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024, работающей в столице Саудовской Аравии, беспилотники, системы противодействия БПЛА, высокоточные боеприпасы, стрелковое оружие и другие виды вооружений. Среди них были автоматы АК-12, АК-15, АК-308, а также новинки — АК-19, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 и снайперская винтовка Чукавина.

Ранее «Калашников» вдвое увеличил выпуск комплектующих для авиаракет С-13.

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