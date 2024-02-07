Норвегия не предоставит убежище бывшему наемнику ЧВК «Вагнер»

Власти Норвегии отказались предоставлять убежище бывшему наемнику ЧВК «Вагнер» Андрею Медведеву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката россиянина Бринжульфа Ризнеса.

По информации агентства, Норвегия не планирует депортировать Медведева в Россию, так как для него это слишком опасно. В РФ ему грозит наказание за дезертирство, также опасность может угрожать его жизни.

Медведев, в свою очередь, намерен обжаловать решение норвежской миграционной службы.

Бывший наемник ЧВК «Вагнер» незаконно пересек границу с Норвегией в января 2023 года. В сентябре того же года его снова поймали на границе, но уже за попытку вернуться в Россию. Адвокат Медведева утверждает, что подзащитный хотел «лишь найти место прошлого побега», но не собирался перебегать границу. Журналисты местных СМИ сообщили, что тот искал машину и планировал нелегально вернуться на родину.

Ранее в Кремле рассказали об операции «Наемник».