В ЕС рассказали о планах на ВС Украины после окончания СВО

Европейский союз планирует сделать Вооруженные силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей. Об этом сказала на сессии Европарламента глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

По ее словам, смотря в будущее, необходимо рассматривать такую возможность.

В этот же день фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз планирует выделить Украине первый транш из пакета помощи на €50 млрд в марте этого года.

Лидеры стран Евросоюза на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере €50 млрд, но поставили определенные условия. Среди них — соблюдение демократических принципов и прав человека, включая меньшинства, а также верховенство закона.

По данным Reuters, до голосования руководство ЕС и лидеры стран сообщества провели консультации с участием венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который до последнего не соглашался выделять Украине эти средства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.