На Украине заявили, что готовят инфраструктуру для F-16

Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в стране готовят инфраструктуру для истребителей F-16. Об этом сообщает украинский телеканал «24 канал».

«Партнеры предоставляют нам максимальную помощь. Не будем говорить, где именно и какая инфраструктура, но это комплексная работа, все идет по графику и по плану», — поделился Данилов.

До этого глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что королевство готовит к передаче Украине еще шесть истребителей F-16.

В общей сложности Нидерланды поставят Украине 24 истребителя.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев говорил, что истребители F-16 для Украины будут поставляться с ракетами дальностью 300-500 км.

Не уточняется, о каких именно ракетах идет речь, так как F-16 являются платформой для широкого спектра вооружений.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.