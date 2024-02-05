В офисе президента Украины сообщили о проходящем аудите ВСУ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в данный момент проводится аудиторская проверка действий Вооруженных сил страны за два года. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Рада».

«Мы оцениваем, проводим сейчас аудит того, что произошло за эти два года, безусловно, понятно, что происходило в 2023 году. И будем принимать или не принимать соответствующие решения, учитывая этот аудит. Это же нормально», — сказал Подоляк.

До этого Подоляк в интервью с «24 телеканалом» посетовал на «негативный осадок» после краха контрнаступления Вооруженных сил Украины. По мнению Подоляка, в контрнаступлении армии Украины присутствовали некоторые тактические промахи, с чем соглашается военное и политическое руководство страны. Он также напомнил об острой нехватке вооружения у ВСУ.

В начале января представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат говорил, что ВСУ испытывают дефицит управляемых зенитных ракет. Ему вторит аналитик Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель. По его словам, армия Украины испытывает повсеместный дефицит оружия.

Ранее в США заявили, что ВСУ испытывают снарядный голод из-за нехватки боеприпасов.