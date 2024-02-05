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Нидерланды поставят Украине еще шесть истребителей F-16

Минобороны Нидерландов: к передаче на Украину готовятся еще шесть F-16

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Air Force/Wikipedia

Нидерланды готовят к передаче Украине еще шесть истребителей F-16. Об этом в соцсети Х (ранее Twitter) сообщила глава Минобороны королевства Кайса Оллонгрен.

«Таким образом, в общей сложности будет поставлено 24 истребителя, как и было обещано ранее», — написала министр.

Известно, что ранее истребители предназначались для продажи компании Draken International — оператору крупнейшего в мире частного военно-воздушного флота. Однако стороны не смогли прийти к соглашению по условиям сделки.

5 февраля стало известно, какие ракеты будут нести истребители F-16 для Украины.

26 января в МИД РФ заявили, что поставки F-16 Украине не помогут. В министерстве добавили, что «нидерландские власти и их партнеры по «коалиции истребителей» все глубже увязают в украинском конфликте».

25 января спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Киев пока не готов разместить истребители F-16.

Ранее в ВСУ признали, что боятся завозить F-16 из-за риска их уничтожения силами РФ.

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Операция на Украине
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