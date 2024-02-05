В Грузии задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов на территории России. Об этом сообщила служба госбезопасности Грузии в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным ведомства, взрывчатка содержала один детонатор и шесть спецключей. Общий вес вещества составил 14 кг.

В ведомстве не исключили, что организаторы перевозки взрывчатки планировали устроить теракты и в Грузии. Выяснилось, что к перевозке взрывчатки в РФ были причастны граждане Грузии и Армении, а сам процесс организовала Украина.

Спецслужба добавила, что взрывчатку доставили через территорию Румынии, Болгарии и Турции. В Грузию товар прибыл 19 января.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывчатку на автомобиль. Гладков отметил, что в результате инцидента пострадавших нет

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