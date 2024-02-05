Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Грузии задержали груз взрывчатки, который везли из Одессы в Воронеж

В Грузии нашли груз со взрывчаткой, который перевозили в РФ для терактов

close
100%
РИА «Новости»

В Грузии задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов на территории России. Об этом сообщила служба госбезопасности Грузии в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным ведомства, взрывчатка содержала один детонатор и шесть спецключей. Общий вес вещества составил 14 кг.

В ведомстве не исключили, что организаторы перевозки взрывчатки планировали устроить теракты и в Грузии. Выяснилось, что к перевозке взрывчатки в РФ были причастны граждане Грузии и Армении, а сам процесс организовала Украина.

Спецслужба добавила, что взрывчатку доставили через территорию Румынии, Болгарии и Турции. В Грузию товар прибыл 19 января.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывчатку на автомобиль. Гладков отметил, что в результате инцидента пострадавших нет

Ранее женщина сдалась ФСБ после вербовки сотрудниками СБУ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами