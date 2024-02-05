Российские танки уничтожили район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении танкисты российской группировки войск «Центр» уничтожили район дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

«Танковые экипажи Т-80БВМ мотострелкового полка группировки «Центр» уничтожили район дислокации живой силы и вооружения украинских войск в районе Торского участка в зоне СВО», — заявили в министерстве.

Как рассказали в ведомстве, три танка скрытно переместились на закрытую огневую позицию, провели ориентирование, привязались к местности и навелись на разведанные цели.

«Танкисты ЦВО поразили заданный квадрат, разрушив инфраструктуру района: огнем танков были поражены блиндажи с личным составом, сети ходов сообщений, а также капониры с укрытой в них техникой подвоза и тыла», — добавили в Минобороны.

До этого танкистами башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза Сергея Зорина в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении был уничтожен район размещения и склад боеприпасов украинских войск.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.