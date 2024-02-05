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Российские танки уничтожили район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: танки ВС РФ уничтожили район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении

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Минобороны РФ

На Краснолиманском направлении танкисты российской группировки войск «Центр» уничтожили район дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

«Танковые экипажи Т-80БВМ мотострелкового полка группировки «Центр» уничтожили район дислокации живой силы и вооружения украинских войск в районе Торского участка в зоне СВО», — заявили в министерстве.

Как рассказали в ведомстве, три танка скрытно переместились на закрытую огневую позицию, провели ориентирование, привязались к местности и навелись на разведанные цели.

«Танкисты ЦВО поразили заданный квадрат, разрушив инфраструктуру района: огнем танков были поражены блиндажи с личным составом, сети ходов сообщений, а также капониры с укрытой в них техникой подвоза и тыла», — добавили в Минобороны.

До этого танкистами башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза Сергея Зорина в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении был уничтожен район размещения и склад боеприпасов украинских войск.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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