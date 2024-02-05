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В США назвали количество целей, пораженных в Ираке и Сирии

СNN: США в ходе нанесения ударов по Ираку и Сирии поразили 84 из 85 целей

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Depositphotos

США в ходе нанесения ударов по Ираку и Сирии поразили 84 из 85 целей. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на предварительный анализ Пентагона.

По информации канала, 84 цели были «уничтожены или функционально повреждены».

В ночь на 3 февраля Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли удары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии. Это был ответ на атаку дрона по американской военной базе в Иордании. Удары пришлись по командно-контрольным пунктам, разведывательным центрам и складам с беспилотниками.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары по целям в Ираке и Сирии, которые США нанесли после атаки на американскую базу в Иордании, стали только началом ответа.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал американскую военную базу на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вооруженные силы США понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

Ранее Байдена обвинили во втягивании США в войну на Ближнем Востоке.

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Удары США по Ираку и Сирии
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