Российские войска за минувшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ, которая опубликована в его официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что атаки организовали формирования 30-й и 32-й механизированных бригах украинских войск. Также в штурме позиций Вооруженных сил РФ приняли участие бойцы 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, но потерпели неудачу.

«На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки <...> ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики», — говорится в заявлении.

В результате потери украинских войск на данном участке фронта составили до 30 солдат. Кроме того, ВСУ лишились двух боевых бронированных машин и одной артиллерийской системы М777. Также российские военные уничтожили три украинских автомобиля и одну самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab, произведенную в Польше.

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