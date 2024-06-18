Пенсионер пытался провезти партию наркотиков в детских игрушках

В Ирландии задержали пожилого мужчину, который пытался перевезти крупную партию наркотиков на междугороднем автобусе. Об этом сообщает портал Irish Times.

80-летний Питер Лэм ехал из Донегола в Дублин на автобусе, внимание полицейских привлекли две коробки, которые вез с собой пожилой мужчина. Пенсионер заявил стражам порядка, что не знает, что находится в его багаже.

В коробках оказались детские игрушки, под которыми была обнаружена партия синтетического наркотика на общую сумму более 40 миллионов рублей. В ходе расследования мужчина признался, что страдает от игровой зависимости и согласился перевезти наркотики, чтобы выплатить накопившиеся долги. Приговором суда наркоперевозчику назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что полицейские в Москве поймали наркодилера, который прятал товар в винных бутылках. Злоумышленник прятал запрещенные вещества в горлышко бутылки с вином и добавлял в комплект коробку с кондитерскими изделиями — одну из таких емкостей у него изъяли во время задержания. В свертке под пробкой изъятой бутылки находился мефедрон. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее россиянин прятал под обшивкой автомобиля восемь килограммов наркотиков.