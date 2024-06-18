Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионер пытался провезти партию наркотиков в детских игрушках

Irish Times: в Ирландии пенсионер перевозил наркотики в детских игрушках

close
100%
Shutterstock

В Ирландии задержали пожилого мужчину, который пытался перевезти крупную партию наркотиков на междугороднем автобусе. Об этом сообщает портал Irish Times.

80-летний Питер Лэм ехал из Донегола в Дублин на автобусе, внимание полицейских привлекли две коробки, которые вез с собой пожилой мужчина. Пенсионер заявил стражам порядка, что не знает, что находится в его багаже.

В коробках оказались детские игрушки, под которыми была обнаружена партия синтетического наркотика на общую сумму более 40 миллионов рублей. В ходе расследования мужчина признался, что страдает от игровой зависимости и согласился перевезти наркотики, чтобы выплатить накопившиеся долги. Приговором суда наркоперевозчику назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что полицейские в Москве поймали наркодилера, который прятал товар в винных бутылках. Злоумышленник прятал запрещенные вещества в горлышко бутылки с вином и добавлял в комплект коробку с кондитерскими изделиями — одну из таких емкостей у него изъяли во время задержания. В свертке под пробкой изъятой бутылки находился мефедрон. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее россиянин прятал под обшивкой автомобиля восемь килограммов наркотиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами