Путин заявил о планах развивать в России свою спутниковую группировку

Россия развивает свою спутниковую группировку с целью расширения доступа в интернет, есть успехи. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с жителями Дальнего Востока, передает РИА Новости.

Он заявил о необходимости и дальше развивать это направление.

«Кстати говоря, где-нибудь в ближайшее время скажу, у нас есть очень хорошие наработки и успехи по этому направлению. У нас хорошие перспективы», — сказал российский лидер.

Также на этой встрече Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритет для России на весь XXI век.

До этого Владимир Путин посетил креативный кластер «Квартал труда» в Якутске.

18 июня российский президент совершает рабочую поездку в Якутию. У президента запланирована встреча с главой Республики Саха Айсеном Николаевым. Также Путин познакомится с достижениями и перспективами развития креативной и ИТ-отраслей региона.

Ранее в КНДР заявили о готовности Москвы и Пхеньяна отразить любую агрессию.