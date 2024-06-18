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Политолог: эскалация конфликта вокруг Украины грозит применением ядерного оружия

Политолог Аджамян: страны НАТО могут привести в боевую готовность ядерное оружие

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Входящие в НАТО страны действительно могут привести в боевую готовность ядерное оружие, считает политолог Норат Аджамян. По его мнению, эта готовность растет на фоне эскалации вокруг украинского конфликта. Заявления альянса на этот счет следует воспринимать серьезно, заявил он в беседе с 360.ru.

Так эксперт отреагировал на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что страны-члены Североатлантического альянса начали консультации по вопросу приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Эти слова прозвучали после того, как на саммите в Швейцарии подписали коммюнике, в котором исключается любая угроза применения ядерного оружия, напомнил политолог, подчеркнув, что это явное противоречие.

«Я считаю, что слова генсека НАТО надо воспринимать серьезно. Я в целом не сторонник того, чтобы кого-либо недооценивать. Тем более, столь сильный и масштабный военно-политический блок как НАТО», — заявил Аджамян, добавив, что ради своих интересов альянс готов поднять планку эскалации.

НАТО также заметно увеличивают помощь Украине, поставляя все более смертоносные виды оружия, добавил эксперт. На этом фоне ядерная риторика, по мнению политолога, звучит как угроза «для всего человечества». Вероятность ядерного конфликта сегодня невысокая, однако полностью исключать его с учетом эскалации конфликта нельзя, заключил он.

Ранее в НАТО заявили об увеличении поддержки Украины.

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