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Появились кадры прибытия Путина в Якутию

Кремль показал кадры прибытия Путина на самолете Ил-76 в Якутию

Пресс-служба Кремля опубликовала видео с прибытием президента России Владимира Путина в Якутию.

На кадрах видно, как самолет Ил-76 с главой государства на борту приземляется в аэропорту Якутска.

Владимир Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой днем 18 июня. В последний раз глава государства посещал этот регион в сентябре 2014 года.

В Якутии президент ознакомился с достижениями региона в сфере IT и оборонной промышленности. После этого он встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами и учащимися Высшей школы музыки им. В. А. Босикова. Также Путин встретистя с главой Якутии Айсеном Николаевым.

В Кремле пояснили, что с визита в Якутию начнется его большая дальневосточная поездка. Вечером этого же дня он отправится с государственным визитом в КНДР, а на следующий день — во Вьетнам.

До этого российский лидер написал статью для «Нодон синмун» в преддверии своего визита в КНДР. В статье Путин подчеркнул, что Северная Корея является сторонником и единомышленником Российской Федерации.

Ранее в Белом доме пообещали следить за визитом Путина в КНДР.

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