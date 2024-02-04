В Минобороны Великобритании объяснили новые удары по Йемену

Руководитель Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что третья совместная серия ударов США и Соединенного Королевства по территории Йемена не является эскалацией и стала пропорциональным ответом на действия мятежников-хуситов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Великобритания действовала вместе с американской стороной при поддержке многочисленных международных партнеров в целях самообороны и в соответствии с международным правом.

Он подчеркнул, что удары по Йемену не являются эскалацией. Были успешно нанесены удары по объектам, с которых запускали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также хранилищам, которые хуситы использовали для нападений.

До этого стало известно, что Соединенное Королевство осуществило третью совместную с Соединенными Штатами серию ударов по территории Йемена, в которой было задействовано более 20 истребителей.

1 февраля сообщалось, что британское торговое судно, которое следовало в порт Израиля, подверглось атаке со стороны хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах».

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.