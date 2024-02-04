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Стало известно, как США и Великобритания нанесли удары по Йемену

Sky News: при нанесении ударов по Йемену задействовано более 20 истребителей

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US Central Command/Reuters

Соединенное Королевство осуществило третью совместную с Соединенными Штатами серию ударов по территории Йемена, в которой было задействовано более 20 истребителей. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Они подтвердили, что истребители Великобритании совместно с ВВС США нанесли удары по Йемену. В общей сложности было поражено более 30 целей в 10 районах, ракеты запускали с кораблей и истребителей, которые поднялись в воздух с американского авианосца.

Журналист издания утверждает, что при атаке было задействовано 24 или больше самолетов.

До этого в Центральном командовании США заявили, что американские военные в субботу, 3 февраля, нанесли новые удары по целям в Йемене для уничтожения шести противокорабельных крылатых ракет, которые были готовы к запуску правящим на севере страны движением «Ансар Алла» (хуситы).

1 февраля сообщалось, что британское торговое судно, которое следовало в порт Израиля, подверглось атаке со стороны хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах».

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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