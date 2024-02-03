В Центральном командовании США объяснили удары по целям в Йемене

В Центральном командовании США заявили, что американские военные в субботу, 3 февраля, нанесли новые удары по целям в Йемене для уничтожения шести противокорабельных крылатых ракет, которые были готовы к запуску правящим на севере страны движением «Ансар Алла» (хуситы). Об этом сообщает РИА Новости.

В командовании подчеркнули, что нанесли удары для самообороны против шести противокорабельных крылатых ракет хуситов, которые были готовы к запуску против кораблей в Красном море.

В заявлении отмечается, что ракеты представляли «неизбежную угрозу» кораблям ВМС США и торговым судам в регионе.

До этого стало известно, что ВС США и Британии нанесли удары по позициям йеменских хуситов в провинции Ходейда.

1 февраля сообщалось, что британское торговое судно, которое следовало в порт Израиля, подверглось атаке со стороны хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах».

В этот же день лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси посоветовал президенту США Джо Байдену заняться решением внутренних проблем вместо разжигания военных конфликтов в третьих странах.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.