Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Центральном командовании США объяснили удары по целям в Йемене

США нанесли удары по целям в Йемене для уничтожения готовых к запуску ракет

close
100%
US Central Command/Reuters

В Центральном командовании США заявили, что американские военные в субботу, 3 февраля, нанесли новые удары по целям в Йемене для уничтожения шести противокорабельных крылатых ракет, которые были готовы к запуску правящим на севере страны движением «Ансар Алла» (хуситы). Об этом сообщает РИА Новости.

В командовании подчеркнули, что нанесли удары для самообороны против шести противокорабельных крылатых ракет хуситов, которые были готовы к запуску против кораблей в Красном море.

В заявлении отмечается, что ракеты представляли «неизбежную угрозу» кораблям ВМС США и торговым судам в регионе.

До этого стало известно, что ВС США и Британии нанесли удары по позициям йеменских хуситов в провинции Ходейда.

1 февраля сообщалось, что британское торговое судно, которое следовало в порт Израиля, подверглось атаке со стороны хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах».

В этот же день лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси посоветовал президенту США Джо Байдену заняться решением внутренних проблем вместо разжигания военных конфликтов в третьих странах.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

Все новости на тему:
Удары США по Ираку и Сирии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами