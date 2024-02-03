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Иракские группировки обстреляли базу США в Сирии

Иракские группировки обстреляли базу США на северо-востоке Сирии

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Hussein Malla/AP

Иракские группировки обстреляли базу США на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило РИА Новости.

Накануне американские солдаты нанесли удары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии. Вашингтон назвал это ответом на атаку дрона по американской базе в Иордании. Удары пришлись по командно-контрольным пунктам, разведывательным центрам и складам с беспилотниками. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что это лишь начало.

Россия осудила акт агрессии США и Великобритании против суверенных Ирака и Сирии. МИД РФ добивается рассмотрения ситуации в регионе по линии Совета Безопасности ООН. Как сообщили на сайте внешнеполитического ведомства, крупнейшая с 2003 года авиационная операция американской армии в регионе, которую преподнесли как «акт возмездия» за атаку неустановленных дронов по американской базе, «не имеет оправданий».

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.

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