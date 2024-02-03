Власти Белгородской области сообщили о сбитом беспилотнике ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Новооскольском городском округе сбили беспилотник самолетного типа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших в результате инцидента нет, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«В результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль КАМАЗ», — поделился Гладков.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что на подлете к Воронежу был сбит украинский беспилотник.

2 февраля российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов и два снаряда от реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.