Залужный доложил Зеленскому о ходе боевых действий

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о ходе боевых действий, и, в частности о сложной ситуации под Авдеевкой. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале по итогам заседания.

«[Обсуждалась] ситуация на фронте. Все ключевые направления. Авдеевка — особенно сложно. Докладывали главком Залужный и командующие направлениями», — написал Зеленский.

Кроме этого, с докладом о ситуации на поле боя выступил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Авдеевка является одними главных укрепрайонов ВСУ. По словам Зеленского, на ставке обсуждался и вопрос наращивания фортификационных сооружений.

До этого главный редактор портала «Цензор» Юрий Бутусов заявил, что в ближайшее время состоится заседание ставки Зеленского по увольнению генерала Залужного. Бутусов отметил, что текст указа об увольнении Залужного был подготовлен еще 29 января и в настоящее время глава государства «убеждает всех поддержать это решение».

Ранее в офисе Зеленского признали тактические ошибки ВСУ в ходе летнего контрнаступления.