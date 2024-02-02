ВС России нанесли 127 ударов по ВПК Украины в январе

ВС РФ в январе нанесли 127 ударов по предприятиям ВПК, арсеналам, аэродромам ВСУ. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу во время тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

«В январе российские Вооруженные силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины», — сказал он.

Шойгу добавил, что были нанесены удары по ремонтным предприятиям, а также арсеналам и военным аэродромам врага. Были уничтожены пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

Шойгу также добавил, что после провала контрнаступления украинской армии Вооруженные силы Российской Федерации сохраняют инициативу на всей линии боевого соприкосновения.

Несколько дней назад Шойгу признался, что надеется на выполнение гособоронзаказа по ракетам ПВО, несмотря на его существенное увеличение.

Глава МО РФ добавил, что предприятия не только выполняют гособоронзаказ, но и проводят активную работу по модернизации техники. По словам Шойгу, это может дать серьезную прибавку к имеющемуся выпуску, однако есть ряд вопросов, которые еще предстоит решить.

Ранее Шойгу озвучил потери ВСУ за январь.