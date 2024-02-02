Размер текста
А
А
А

ВС России нанесли 127 ударов по ВПК Украины в январе

Шойгу: ВС России в январе нанесли 127 ударов по предприятиям ВПК, аэродромам ВСУ

close
100%
Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

ВС РФ в январе нанесли 127 ударов по предприятиям ВПК, арсеналам, аэродромам ВСУ. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу во время тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

«В январе российские Вооруженные силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины», — сказал он.

Шойгу добавил, что были нанесены удары по ремонтным предприятиям, а также арсеналам и военным аэродромам врага. Были уничтожены пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

Шойгу также добавил, что после провала контрнаступления украинской армии Вооруженные силы Российской Федерации сохраняют инициативу на всей линии боевого соприкосновения.

Несколько дней назад Шойгу признался, что надеется на выполнение гособоронзаказа по ракетам ПВО, несмотря на его существенное увеличение.

Глава МО РФ добавил, что предприятия не только выполняют гособоронзаказ, но и проводят активную работу по модернизации техники. По словам Шойгу, это может дать серьезную прибавку к имеющемуся выпуску, однако есть ряд вопросов, которые еще предстоит решить.

Ранее Шойгу озвучил потери ВСУ за январь.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами